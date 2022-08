Patelnia między nogami, łyżka u pasa. Zabawa na dożynkach w Nidzicy "nie ma nic wspólnego z seksem"?

Na podwórzu idących z plonem obowiązkowo oblewano wodą, co gdzieniegdzie zachowało się do dzisiaj. Miało to zapewnić urodzaj na przyszły rok. Przechowywano też sam właśnie wieniec do następnego roku, wierząc, że jeśli się ziarna z niego użyje do przyszłorocznego siewu, to będą dobre plony. Po wręczeniu wieńca następowała zawsze zabawa i poczęstunek.