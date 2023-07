Wybrali najpiękniejszą plażę w Polsce

- Świnoujście jest absolutnie wyjątkowe. To plaża czysta, szeroka. Mówi się o niej, że jest jak rajskie plaże na Majorce. Jest ekologiczne zarządzana i bezpieczna – powiedziała we wtorek Anna Kędzierska, redaktorka Travelist.pl, podczas wręczania wyróżnienia przedstawicielom Urzędu Miasta w Świnoujściu.

Najpiękniejsze plaże w Polsce - lista

- Natura dała nam piękną, szeroką, piaszczystą plażę - komentuje z kolei prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz. – Doceniamy to, ale również zdajemy sobie sprawę, że aby przyciągnąć turystów musimy inwestować w infrastrukturę samego kąpieliska oraz miasta. Cieszymy się, że nasi goście to doceniają. Przyjeżdża do nas wielu turystów i to nie tylko w tak zwanym ścisłym sezonie letnim, czyli w lipcu i sierpniu, ale także w pozostałych miesiącach - zapewnia. - Cieszy również fakt, że coraz więcej osób wybiera Świnoujście nie tylko na dłuższe pobyty, ale również jako miejsce krótkich, weekendowych wypoczynków. Najlepszym przykładem był ostatni majowy weekend, podczas którego do miasta zjechały setki turystów - dodaje.