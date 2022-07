Nie mógł się wzbić w powietrze. Leśnicy pomogli bielikowi

- Zadzwonił do mnie, że ptak ma jakiś problem z lataniem. Pojechałem go poszukać. Gdy mnie zobaczył, trochę się spłoszył i ukrył w zaroślach. Zadzwoniłem po pomoc, żeby przyjechali z jakąś płachtą. Z doświadczenia wiem, że jak ptak ma przysłonięte oczy i jest w ciemności, to jest o wiele spokojniejszy – mówi tvn24.pl Piotr Buczkowski.

- Nie chciał się tak od razu poddać. Co prawda nie mógł odlecieć, ale biegał z rozpostartymi skrzydłami, i to dość szybko. Po kilku minutach w końcu udało się go złapać w płachtę i przetransportować do weterynarza – relacjonuje leśniczy.