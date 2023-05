Myśleli, że zatrzymują pijanego kierowcę. Za kierownicą siedziała zdezorientowana 92-latka

Prawo jazdy od 44 lat

Nie ma limitu wieku, ale...

Ciska przypomina także, że przepisy prawa polskiego nie wskazują górnej granicy do kiedy osoba może kierować pojazdami. – Jednak w pewnym wieku pomimo niezależności, jaką daje prowadzenie samochodu, należy zrezygnować z kierowania pojazdami. Wraz z wiekiem pogarsza się wzrok, obniża się koncentracja i spowalnia się czas reakcji, spada koordynacja ruchowa. Osoby starsze mają mniej wyostrzone zmysły, co przejawia się pogorszeniem wzroku czy też słuchu, mniejszą sprawnością.

Apeluje także do najbliższych kierowców z kategorii "60 plus". – To najbliżsi wiedzą, jakie schorzenia ma taka osoba, jak prowadzi. To oni powinni w pierwszej kolejności interweniować i rozmawiać z osobą, co do której zachodzi podejrzenie, że nie jest już w stanie samodzielnie kierować pojazdem – uważa podinsp. Ciska.