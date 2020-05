Zamiast samochodu, czyściła na myjni psa. "Wył z bólu, żal było patrzeć"

Jak tysiące igieł

Funkcjonariusze nie komentują na razie sprawy. Zdaniem weterynarza, ta sytuacja na pewno dla psa była torturą. – Przede wszystkim psychicznie to musiał przeżyć. To dla niego był ogromny stres – uważa Leonard Gugała, szczeciński weterynarz.

- Jak zobaczyłem to nagranie, to byłem w szoku. Dla mnie to straszna głupota i zupełny brak wyobraźni. Ta pani najpierw powinna siebie tak umyć. Moim zdaniem powinna zostać poddana badaniom psychologicznym, by stwierdzić, czy jest odpowiedzialna na tyle, by zajmować się zwierzęciem – komentuje Gugała.