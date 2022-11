Opłaty za ogrzewanie wzrosły o 20 tysięcy złotych. Muzeum zamyka się na kilka miesięcy

Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie to oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku. Jest to zabytkowy, XVIII-wieczny budynek, w którym urodził się twórca polskiego hymnu Józef Wybicki. Jest to też jedyne na świecie muzeum hymnu narodowego. Przez ostatnie dwa lata instytucja nie mogła działać z powodu pandemii COVID-19 . Teraz ponownie muszą zawiesić swoją działalność, ale - pierwszy raz w swojej historii - z powodów ekonomicznych.

- Okres jesienno-zimowy to jest okres dużo niższej frekwencji w naszym muzeum i co roku jest pytanie czy skracać godziny (otwarcia-red.), czy w ogóle zamknąć muzeum. W tym roku okazało się, że koszty ogrzewania na tyle wzrosły, że dyrekcja muzeum podjęła decyzję o zamknięciu między innymi naszego oddziału. To nie jest jedyny oddział, który jest zamknięty i zresztą jest to problem dotyczący właściwie większości muzeów w Polsce. W tej chwili borykają się z kosztami ogrzewania i decyzjami, jak to spiąć budżetowo - mówi Przemysław Rey, kurator Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie.