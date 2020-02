Niemowlę z licznymi złamaniami, skręceniami i obrzękami. Matka i jej partner z zarzutami, oboje aresztowani

W piątek do szpitala w Bydgoszczy trafił 8-miesięczny Jakub. Przywiozła go matka w asyście policji i urzędników z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy. To pracownicy opieki społecznej pierwsi zauważyli, że w rodzinie może dochodzić do przemocy.