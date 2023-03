Pociąg uderzył w samochód osobowy. Dziecko wśród poszkodowanych

czytaj dalej

Stwierdzenie, że dostępność lekarzy jest dziś lepsza niż kiedykolwiek wcześniej, może się wydać z pewnością kontrowersyjna – zwłaszcza, gdy na niektóre wizyty w gabinecie stacjonarnym musimy czekać długimi tygodniami. Faktem jest jednak, że obecnie mamy możliwość konsultacji oraz doraźnej opieki przez całą dobę siedem dni w tygodniu. To wszystko dzięki platformom telemedycznym. Jedną z nich jest Med24. Co warto o niej wiedzieć, kiedy możemy z niej skorzystać i jakie ma zalety? Zapraszamy do lektury!