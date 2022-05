Po stłuczce miał wymachiwać przedmiotem przypominającym broń, nie pozwolił się zbadać alkomatem

Według świadków jeden z kierowców biorących udział w stłuczce w Moryniu (Zachodniopomorskie) po zderzeniu miał wysiąść z pojazdu z przedmiotem przypominającym broń, a następnie nim wymachiwać. Policjanci potwierdzają, że mężczyzna miał przy sobie wiatrówkę, która przypominała pistolet. Nie informują jednak, czy posługiwał się nią po kolizji. Kierowca nie pozwolił, by funkcjonariusze poddali go badaniu na stan trzeźwości.

We wtorek około godz. 21.20 przy ulicy Odrzańskiej w Moryniu doszło do czołowego zderzenia dwóch aut osobowych. - Trwają czynności, które wyjaśnić mają okoliczności tego zdarzenia. Zakwalifikowane ono zostało jako kolizja drogowa. Nikt nie odniósł bowiem poważnych obrażeń - przekazał nam młodszy aspirant Jakub Kuźmowicz z Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie.

Miał wymachiwać bronią po kolizji, policjanci znaleźli przy nim wiatrówkę

Kierowca odmówił zbadania alkomatem na miejscu zdarzenia. Zabrano go więc do placówki medycznej w celu pobrania krwi do badania na zawartość alkoholu. Funkcjonariusze czekają na wyniki.