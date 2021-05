MOPR dostanie pieniądze. "Były nad nami czarne chmury, pojawiło się słońce"

Niestety sytuacja MOPR całkowicie zmieniła się w czasie pandemii, o czym informowaliśmy wcześniej. Stowarzyszenie żyło z dotacji wojewody, a także zabezpieczania regat organizowanych np. przez firmy dla swoich pracowników. - Rocznie zarabialiśmy na takich imprezach od 100 do nawet 150 tysięcy złotych. To dla nas duże pieniądze. Z powodu COVID-19 w ubiegłym roku nie było żadnych regat, w tym też nic nie wskazuje na to, żebyśmy mogli teraz zarobić na regatach – opowiadał nam dwa tygodnie temu Jarosław Sroka z MOPR-u.