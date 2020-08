Zderzenie pociągu i samochodu osobowego. Kierowca auta zginął na miejscu

- Jest to pociąg relacji Koszalin-Kołobrzeg. Do zdarzenia doszło dokładnie przy stacji Miłogoszcz na przejeździe Borkowice, jest to przejazd kategorii D, czyli bez szlabanu i świateł, tylko ze znakiem STOP - poinformował st. asp. Rafał Skoczylas z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.