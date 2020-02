Był pijany i pewny, że zdąży przejechać przed pociągiem. Odpowie za "sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy"

Samochód nie zatrzymał się przed znakiem "stop" i uderzył w bok pociągu. Kiedy na miejsce przyjechali policjanci, trzech pijanych mężczyzn było już poza pojazdem i żaden z nich nie przyznał się do kierowania. Dopiero po wytrzeźwieniu, 28-latek wyznał policjantom, że to on spowodował wypadek.