"Jeden wielki huk, a potem krzyk dziewczyny". Opowiada świadek katastrofy śmigłowca

Fontanna wody po upadku śmigłowca do jeziora w Mikołajkach, krzyk jednej z pasażerek - tak relacjonował moment katastrofy jeden ze świadków. Ratownik WOPR opowiadał, jak wyglądała akcja ratunkowa i pomoc udzielana pasażerom rozbitej maszyny. We wtorek lekki śmigłowiec wpadł do jeziora Tałty. Szczęśliwie nikt nie zginął. Osoby znajdujące się na pokładzie odniosły obrażenia.