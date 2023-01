Samochód uderzył w drzewo i zapalił się. Nie żyją dwie osoby

czytaj dalej

W miejscowości Wola Sufczyńska, niedaleko Otwocka doszło do groźnego wypadku z udziałem motocyklisty, który uderzył w ogrodzenie jednej z posesji. Mężczyzna był reanimowany, potem śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportował go do szpitala.