Dziesięć rodzin straciło dobytek życia w wybuchu kamienicy. Od dwóch lat czekają na powrót do mieszkań

Rozpoczęła się gruntowna odbudowa zabytkowej kamienicy w Mieszkowicach (Zachodniopomorskie). Ponad dwa lata temu budynek zniszczył wybuch gazu. Od tego czasu 20 osób mieszka w lokalach tymczasowych, ale to się wkrótce zmieni.

Elżbieta Jędrzejewska do kamienicy przy ul. Jana Pawła II w Mieszkowicach – około 100 kilometrów na południe od Szczecina – wprowadziła się w 1975 roku. 31 października 2018 roku w mieszkaniu na poddaszu budynku nastąpiła potężna eksplozja. Pani Elżbieta straciła wszystko.

- Wybiegłyśmy na chodnik z córką, bez kurtki, bez butów. Pani nas wzięła do siebie do sklepu. Wtedy zobaczyłam, że nie mam już ściany i okien. Ciężko się o tym mówi – wspomina Anna Paczkowska. Jej życie też wywróciło się do góry nogami.