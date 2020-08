Trąby wodne na Mierzei Wiślanej. "Były co najmniej dwie"

"Dzisiaj po południu nad południową częścią Zatoki Gdańskiej przechodziła niewielka chmura Cumulonimbus, która wygenerowała co najmniej dwie trąby wodne. Pierwsza z trąb powstała ok. godz. 16:20, kilkanaście kilometrów na północ od Kątów Rybackich (gmina Sztutowo, woj. pomorskie) i miała styk z powierzchnią wody przez około 5 minut. Kilka minut po jej rozproszeniu doszło do rozwoju kolejnej trąby wodnej, tym razem znacznie bliżej lądu (prawdopodobnie w okolicy budowy kanału żeglugowego na Mierzei Wiślanej). Ta z kolei trwała ok. 7 minut" - opisali w czwartek na jednym z portali społecznościowych Polscy Łowcy Burz.