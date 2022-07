Mielno. Zakończyły się poszukiwania mężczyzny, który miał wejść do Bałtyku i nie wypłynąć. "Nie planujemy wznowienia"

Służby zakończyły po południu w sobotę poszukiwania młodego mężczyzny na plaży w Mielnie (województwo zachodniopomorskie). Według świadków miał on tego samego dnia wczesnym rankiem wejść do Bałtyku z głównej plaży i nie wypłynąć.

Przez kilka godzin służby ratownicze prowadziły w Mielnie (woj. zachodniopomorskie) poszukiwania zaginionego mężczyzny. Według informacji, jakie uzyskano od świadków zdarzenia, około godziny 6.50 na plaży głównej w Mielnie w okolicy falochronów wszedł on do morza. - W pewnym momencie zabrała go fala i już nie wypłynął - przekazała tuż po godzinie 10 na antenie TVN24 kom. Monika Kosiec, rzeczniczka koszalińskiej policji.