Na plaży zaginęła czteroletnia dziewczynka, znaleźli ją kilometr dalej

Rodzice czteroletniej dziewczynki zaalarmowali ratowników i policję, że ich córka zgubiła się na plaży w Mielnie (Zachodniopomorskie). Natychmiast rozpoczęto poszukiwania, ponieważ "nie było wiadomo, czy dziecko weszło do wody, czy oddaliło się plażą" - relacjonował starszy aspirant Rafał Skoczylas z koszalińskiej komendy. Funkcjonariusze znaleźli dziewczynkę kilometr dalej.

Do niebezpiecznej sytuacji doszło we wtorek. Czteroletnia dziewczynka oddaliła się od rodziców, kiedy razem wypoczywali na plaży w Mielnie. Gdy dorośli zorientowali się, że nie widzą dziecka, zaalarmowali ratowników i policję. Jak przekazał starszy aspirant Rafał Skoczylas z Komendy Miejskiej w Koszalinie, nie było wiadomo, czy dziecko weszło do wody, czy oddaliło się plażą.