"Zniknął w toni wody". Zakończono poszukiwania 19-latka, który tonął w morzu 

"Próbowali go ratować, bezskutecznie"

- Do najbliższego stanowiska ratowników z miejsca, w którym przebywali, było około 300 metrów. To koledzy zauważyli, że jeden z nich tonie. Próbowali go ratować. Bezskutecznie – powiedział Pytel. W akcji ratowniczej brała udział także m.in. specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego z PSP Koszalin. Jak przekazał w piątek kpt. Tomasz Kubiak, rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP w Szczecinie, po blisko trzech godzinach od zdarzenia zakończono akcję poszukiwawczą. Powodem były złe warunki atmosferyczne. W sobotę od godziny 9 rano ponownie ruszyły poszukiwania, niestety bezskutecznie. Je również przerwano z powodu warunków pogodowych.