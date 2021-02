Weszli na zamarznięty brzeg morza. Nagle lód pękł. Mężczyzna i dziecko wpadli do wody

Dwie dziewczynki siedziały na lodzie pokrywającym brzeg plaży w Międzyzdrojach (Zachodniopomorskie). Podszedł do nich mężczyzna i uderzył nogą w lód, który zaczął się kruszyć. Dorosły i dziecko wpadli do wody.

Do zdarzenia doszło w sobotę. Niebezpieczną sytuację zarejestrował operator TVN24, który nagrywał odpoczywających na plaży w Międzyzdrojach turystów. Na filmie widać, że dwie dziewczynki siedzą na zamarzniętym brzegu morza. Nagle podchodzi do nich mężczyzna. Uderza nogą, jakby chciał sprawdzić grubość lodu. Pokrywa jednak nagle pęka i on razem z jedną z dziewczynek wpadają do wody.