Była piaszczysta plaża, jest kamienista

Plaża w Międzyzdrojach zmieniła się nie do poznania po ostatnich załamaniach pogody. Sztormy naniosły tony kamieni na nabrzeże, co zostało uwiecznione na zdjęciach.

Zazwyczaj szeroka plaża w Międzyzdrojach słynnie z miękkiego piasku i dlatego ceniona jest przez turystów z Polski i zagranicy. Jeśli miasto ich nie uprzątnie, może się to zmienić.

- Miejscami szerokość pasa kamieni dochodzi do kilkunastu metrów. Spacerujący ludzie w tym miejscu nie mogą poruszać się wzdłuż plaży i zmuszeni są chodzić dalej od linii brzegowej po grząskim piasku. Latem nie da się na takiej plaży leżeć – uważa Ryfczyński.

Sugeruje także, by tony budulca wykorzystać, choćby do przebudowy pobliskiego wejścia na plażę. - To nadzieja dla burmistrza Międzyzdrojów, że nie będzie musiał sprzątać tego kukułczego jajka, jaką przyroda nam zgotowała – mówi fotoreporter.