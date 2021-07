Międzyzdroje. Zaginęła dziewięciolatka, plażowicze utworzyli trzy "łańcuchy życia"

Jak być bezpiecznym z dzieckiem nad wodą?

Golian przypomina, jak ważne jest to, aby wybierać plaże strzeżone, na których są wykwalifikowani ratownicy z odpowiednim sprzętem.

- Jeżeli wybieramy kąpielisko strzeżone, to możemy liczyć się z tym, że to dziecko zostanie szybko odnalezione, a jeżeli wybieramy kąpielisko niestrzeżone, to niestety, ta akcja będzie trwała o wiele dłużej - tłumaczy.