Próbował uciec przed policją. "Wyszedł na parapet okna i zaczął schodzić po linie"

Policjanci chcieli przesłuchać 39-latka podejrzewanego o oszustwa. Mężczyzna na widok funkcjonariuszy zabarykadował się w mieszkaniu i postanowił uciec przez okno. Z trzeciego piętra wyrzucił linę i zaczął po niej schodzić. Kiedy był już na pierwszym piętrze, strażacy wciągnęli go przez okno do środka. Całe zdarzenie nagrał jego świadek.

Do nietypowej sytuacji doszło w poniedziałek w Miastku (Pomorskie). Policjanci około godziny 11 pojechali do mieszkania 39-latka, aby przesłuchać go w charakterze podejrzanego o oszustwa.