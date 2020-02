Zbierał podpisy na Andrzeja Dudę. Został uderzony w brzuch i stracił teczkę z listą poparcia

60-latek w Miastku (Pomorze) zbierał podpisy pod listą poparcia na kandydata na prezydenta Andrzeja Dudę. Gdy chciał je uzyskać od mieszkańców jednego z bloków, 52-letni lokator po kłótni miał go uderzyć w brzuch i zabrać teczkę z kompletowaną listą. Sprawa trafiła do prokuratury. Są już zarzuty.

- Podszedł do klatki schodowej jednego z bloków. Zadzwonił domofonem i mówił, że zbiera podpisy. Na to jeden z lokatorów powiedział, że nie udzieli poparcia. Zszedł do zbierającego podpisy i perswadował, że w tym miejscu nie można zbierać podpisów, że, jego zdaniem, to niezgodne z przepisami. Po wymianie zdań ten mężczyzna uderzył 60-latka w brzuch i zabrał mu teczkę z listą poparcia – powiedział we wtorek oficer prasowy bytowskiej policji aspirant sztabowy Michał Gawroński.