Weszli na teren rezerwatu ptaków. "Minęli kilka tablic i płotów. Zrobili to z pełną premedytacją"

Dwoje turystów zostało nagranych, jak wchodzi na teren rezerwatu Mewia Łacha na Wyspie Sobieszewskiej. - Ominęli kilka tablic, informujących o zakazie wstępu, kilka płotów. Zrobili to więc z pełną premedytacją - mówi pracownica Grupy Badawczej Ptaków Wodnych "Kuling". Na filmie widać między innymi, jak kobieta wzięła do ręki młodego ptaka. Później pracownicy znaleźli go martwego. Sprawę bada policja.

Brała na ręce ptaka, na drugi dzień znaleźli go martwego

- Widać, że nie trzymała go fachowo, łatwo go zgnieść, połamać mu skrzydełka. Następnego dnia znaleźliśmy go martwego. Mieliśmy go tylko jednego, więc jesteśmy pewni, że to ten sam ptak. Być może on już był w słabszej kondycji i być może tylko dołożyli mu tego stresu, ale to właśnie mogło pogorszyć jego stan - tłumaczy.