"Cała łódź stała w ogniu", dwie osoby w szpitalu. Policja zatrzymała trzech mężczyzn

Po pożarze łodzi motorowej, do którego doszło we wtorek na jeziorze Śniardwy, trzy osoby zostały zatrzymane do wyjaśnienia - poinformowała mazurska policja. Funkcjonariusze ustalają, czy doszło do przestępstwa narażenia ludzi na niebezpieczeństwo. Dwie poparzone osoby nadal przebywają w szpitalu.

Jak wstępnie ustalili policjanci, czterej mężczyźni w wieku od 50 do 67 lat płynęli łodzią motorową z Poznania i okolic do Okartowa (woj. warmińsko-mazurskie). - W pewnym momencie zabrakło im paliwa. Zadzwonili po pomoc do znajomego z Mikołajek, który dowiózł im benzynę. Podczas dolewania paliwa do zbiornika, na pokładzie motorówki wybuchł pożar. Najprawdopodobniej doszło zapłonu i wybuchu - poinformowała nadkom. Anna Szypczyńska z policji w Piszu.

W chwili wybuchu na pokładzie było pięć osób - trzy z nich z poważnymi obrażeniami trafiły do szpitala. Jeden z mężczyzn został już wypisany. Stan jednego z dwóch nadal hospitalizowanych jest określany jako ciężki, został przewieziony śmigłowcem do szpitala w Ełku.

Nadkom. Szypczyńska poinformowała, że w związku z pożarem policja zatrzymała do wyjaśnienia trzy osoby spośród tych, które były na łodzi. Jak zaznaczyła, nie ma dotychczas decyzji, czy i ewentualnie komu zostaną przedstawione zarzuty. Dochodzenie pod nadzorem prokuratury prowadzone jest w sprawie narażenia ludzi na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za takie przestępstwo grozi kara do trzech lat więzienia.

"Cała łódź stała w ogniu"

Do pożaru doszło we wtorek około godzinie 16 na jeziorze Śniardwy, w okolicach wyspy Czarci Ostrów. Jak podawało Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, osoby, które były na pokładzie płonącej łodzi, zostały ewakuowane przez przepływających obok żeglarzy. Dwóch najciężej poparzonych przejęli jeszcze na jeziorze ratownicy MOPR. Na brzegu przekazano ich załodze karetki kołowej i Lotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu. W akcji gaśniczej na jeziorze uczestniczyli strażacy PSP z Pisza oraz OSP z Mikołajek i Rucianego-Nidy. - W chwili przybycia na miejsce naszych zastępów cała łódź stała w ogniu - mówił st. kpt. Grzegorz Kuliś z piskiej straży pożarnej. Według niego płonąca łódź motorowa miała około ośmiu metrów długości, a akcja gaśnicza trwała około dwóch godzin. Po ugaszeniu ognia, odholowano spalony wrak do Niedźwiedziego Rogu i przekazano do dyspozycji policji.

Był to drugi w ostatnich dniach pożar na mazurskich jeziorach. W czwartek na jeziorze Jagodne w okolicy kanału Kula zapalił się silnik motorówki, na której płynęła sześcioosobowa rodzina. Nikt wówczas nie ucierpiał, załogę zabrała na pokład inna łódź, a ogień szybko ugaszono.

