Skuter bez sternika wpłynął na plażę

Charlie Simpson, brytyjski muzyk i piosenkarz, udostępnił w internecie zdjęcie swojego czteroletniego syna, podpiętego do szpitalnej aparatury. Jak wyjaśnił, u chłopca zdiagnozowano wtórne utonięcie. "Najstraszniejsze jest to, że gdybyśmy nie zabrali go do szpitala, to się mogło skończyć zupełnie inaczej" - napisał Simpson.