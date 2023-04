Działają na morskim poligonie. Reporter TVN24 obserwował ćwiczenia na Bałtyku

Na Morzu Bałtyckim w dyżurze bojowym operuje polska Marynarka Wojenna. To ćwiczenia osłony strategicznego transportu morskiego i utrzymania panowania na morzu w sytuacjach kryzysowych. Patrolowanie szlaków handlowych i infrastruktury krytycznej jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa. Ćwiczeniom przyglądał się reporter TVN24 Artur Molęda.

- Na Morzu Bałtyckim znajduje się ogromna ilość infrastruktury morskiej, która doprowadza do naszego państwa, począwszy od ropy, gazu, kończąc na tak przyziemnych kwestiach jak ubrania czy elektronika. Wszystkie te towary docierają do naszego kraju, ponadto są rozwożone również na tereny innych państw, które nie mają możliwości posiadania linii brzegowej i dostępu do morza, więc gospodarczo jest to bardzo istotny rejon - mówi por. mar. Damian Przybysz z 3. Flotylli Okrętów.