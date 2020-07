Pół kilograma amfetaminy i kilka sztuk broni palnej. Zatrzymali parę, która podróżowała po wybrzeżu

Koszalińscy policjanci zatrzymali 35-letniego mężczyznę i 25-letnią kobietę. Podróżowali oni po polskim wybrzeżu, mieli przy sobie dużą ilość narkotyków i broń palną. Trafili do policyjnej izby zatrzymań.

Kryminalni z Koszalina nie zdradzają, jak dowiedzieli się o parze, która podróżowała po polskim wybrzeżu z narkotykami i bronią. Byli jednak bardzo dobrze przygotowani do ich zatrzymania i wiedzieli dokładnie, czego szukać.

35-letni mieszkaniec województwa kujawsko-pomorskiego i jego o 10 lat młodsza partnerka wpadli w ręce policjantów podczas zasadzki w Manowie (Zachodniopomorskie). Do zatrzymania doszło w trakcie podróży – para została wyciągnięta z auta.

- Funkcjonariusze przeszukując pojazd, którym poruszali się zatrzymani, znaleźli ponad pół kilograma amfetaminy, kilka jednostek broni palnej oraz amunicji do niej – informuje kom. Monika Kosiec z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

Para od razu trafiła do policyjnego aresztu. Jak przekazuje Kosiec, zebrany materiał dowodowy zostanie przekazany wraz z aktami postępowania do oceny prawnej Prokuraturze Rejonowej w Koszalinie. To ona podejmie decyzję o tym, jakie zarzuty usłyszą 35-latek i 25-latka.