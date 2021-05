"Odnaleźliśmy wejścia do nieznanych podziemnych tuneli"

W Mamerkach odkryto nieznany dotychczas system podziemnych korytarzy. To rozpaliło po raz kolejny wyobraźnię poszukiwaczy skarbów, którzy wierzą, że to w mazurskich lasach naziści mogli ukryć Bursztynową Komnatę. Tunele mają być eksplorowane w czerwcu.

"Największe odkrycie" w Mamerkach

W tym roku poszukiwania wznowiono. - Dzięki zastosowaniu nowoczesnego georadaru, odnaleźliśmy pięć wejść do podziemnych tuneli technicznych – mówi Bartłomiej Plebańczyk z Muzeum w Mamerkach. – Jak dotychczas, jest to największe odkrycie na terenie Mamerek. Wygląda na to, że odkryta sieć tuneli ma co najmniej 50 metrów długości, a po dokładnym zbadaniu może się okazać jeszcze większa – podkreśla.