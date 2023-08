Pociąg wjechał na tor bez krawędzi peronowej. Konieczne było przestawienie składu

czytaj dalej

To jest kampania także rządu, więc służby państwowe są jakby odpowiedzialne za to, jak rząd jest przyjmowany, traktowany i jaki ma wizerunek - powiedział wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki, odnosząc się do pytania o incydent z policyjnym Black Hawkiem pod Sarnową Górą. Jak zapewnił, nie ma mowy o odwołaniu przed wyborami wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Macieja Wąsika.