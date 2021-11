Malbork. Wjechał na przejście na czerwonym świetle, potrącił 10-latka

Do niebezpiecznej sytuacji doszło na jednym ze skrzyżowań w Malborku. Kierowca samochodu osobowego na czerwonym świetle wjechał na przejście dla pieszych i potrącił 10-letniego chłopca. Świadkiem zdarzenia był policjant, który udzielił dziecku pierwszej pomocy. Kierowca został ukarany mandatem. 10-latkowi nic poważnego się nie stało.

W czwartek około godziny 16.15 w alei Rodła w Malborku doszło do potrącenia pieszego. Świadkiem zdarzenia był starszy sierżant Paweł Łyko, pełniący obowiązki oficera prasowego w Komendzie Powiatowej Policji w Sztumie.

– Jechałem do mamy. Zatrzymałem się na czerwonym świetle na tym skrzyżowaniu. Wtedy widziałem jak kierowca skody wjechał na skrzyżowanie i potrącił chłopca – opowiada nam policjant. Potrącenie wyglądało bardzo poważnie. Policjant natychmiast wybiegł na skrzyżowanie, zabezpieczył miejsce zdarzenia i zajął się dzieckiem.

Kierowca w szoku i z mandatem, dziecku nic poważnego się nie stało

– Chłopiec bardzo płakał, chciał do mamy. Uskarżał się na ból pleców, prawej nogi oraz głowy. Zabroniłem go ruszać, bo bałem się, że może mieć jakieś złamanie lub uszkodzenie kręgosłupa – relacjonuje Łyko. Jednocześnie funkcjonariusz starał się uspokoić 10-latka i okrył go kocami termicznymi, które miał w samochodzie. Podkreśla, że kilku innych świadków zdarzenia również pomagało.