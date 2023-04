Majówka w Polsce 2023. Gdzie pojechać na długi weekend majowy? Najciekawsze miejsca

Gdzie wyjechać na majówkę? - takie pytanie zadaje sobie większość z nas. W roku 2023 przy dobrym zaplanowaniu urlopu długi weekend w maju może trwać nawet dziewięć dni. To najlepsza okazja na krótki wyjazd. Gdzie warto wyjechać na weekend majówkowy w Polsce? Podpowiadamy.

Polska oferuje całą gamę atrakcji turystycznych. Jeśli jeszcze nie zwiedziłeś jakiegoś regionu Polski, warto to zrobić teraz. Sprawdź w naszym przewodniku, gdzie wyjechać na majówkę w Polsce, co możesz zobaczyć ciekawego, co zwiedzić i gdzie odpocząć.

Majówka 2023 nad morzem. Gdzie warto pojechać?

Morze Bałtyckie od lat cieszy się uznaniem nie tylko krajowych, ale i zagranicznych turystów, przez co ceny wypoczynku przewyższają nieraz te w najsłynniejszych zagranicznych kurortach. Rześka bryza i znajdujący się w niej jod, piaszczyste plaże, latarnie morskie, rybackie kutry i świeża ryba to elementy nadmorskiego wypoczynku, których po prostu nie można przegapić, spędzając urlop na Pomorzu.

Całkowita długość linii brzegowej Bałtyku w Polsce liczy 770 km, a atrakcje dla przyjezdnych są na wybrzeżu usiane niemal co każdy kilometr. Większość z nich to oczywiście powszechnie znane turystyczne lokalizacje, takie jak choćby: sopockie molo i Krzywy Domek, gdańska stocznia i starówka, orłowski klif, gdyńska promenada i oceanarium, ruchome wydmy w Łebie, kamienista plaża w Jastrzębiej Górze czy helskie fokarium, ale nadal istnieją prawdziwe krajoznawcze perełki, do których nie docierają tłumy.

Osoby preferujące nieco spokojniejszy wypoczynek, na czystej i znacznie mniej zatłoczonej plaży, z pewnością docenią tereny Mierzei Wiślanej. To wąski pas lądu oblany od południa wodami Zalewu Wiślanego, a od północy Bałtykiem, którego plaże słyną z bursztynu. Główną miejscowością turystyczną jest Krynica Morska, w której nie można pominąć najwyższej stałej wydmy w Europie – Wielbłądziego Grzbietu. Nie sposób nie wspomnieć też o Stegnie, będącej głównym węzłem turystycznej kolei wąskotorowej oraz Sztutowie, znanym najbardziej ze swej tragicznej historii czyli Muzeum Stutthof, terenu po byłym nazistowskim obozie koncentracyjnym KL Stutthof.

Majówka 2023. Długi weekend w Wielkopolsce

Jeśli planujesz spędzić majówkę w Poznaniu, to w tym roku lepiej skupić się na atrakcjach poza centrum - to bowiem przypomina wielki plac budowy. Trwa generalny remont Starego Rynku, rozkopany jest plac Wolności przy hotelu Bazar (miejscu, z którego do tłumu przemawiał Ignacy Jan Paderewski, co stało się zarzewiem wybuchu powstania wielkopolskiego), trwa przebudowa ulicy Święty Marcin, więc do Zamku Cesarskiego, ostatniej ocalałej rezydencji Adolfa Hitlera, bez zestawu do czyszczenia butów również nie ma co się wybierać.

Bez problemów można za to zwiedzać Ostrów Tumski. W podziemiach katedry obejrzeć można grobowce pierwszych Piastów, w tym domniemane miejsca pochówku Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Stamtąd – poprzez Bramę Poznania, interaktywne muzeum, w którym w nowoczesny sposób opowiedziane są dzieje Ostrowa Tumskiego i rola, jaką to miejsce odegrało w czasach kształtowania się Państwa Polskiego – warto przejść na Śródkę, historyczną dzielnicę Poznania, wypełnioną knajpkami i kawiarniami. Tuż obok znajduje się jezioro Maltańskie. Dla najmłodszych atrakcją będzie kursująca nad brzegiem wąskotorowa kolejka dziecięca Maltanka, która łączy rondo Śródka z Nowym Zoo. Nad jeziorem Maltańskim można także wypocząć aktywnie – poznaniacy chętnie tutaj biegają, jeżdżą na rowerach, rolkach, a nawet zjeżdżają na nartach na całorocznym stoku.

Dobrym celem na wyprawę w okolicach Poznania będzie Kórnik. To oddalone o około 25 kilometrów od Poznania malownicze miasteczko położone nad jeziorem Kórnickim ma całkiem sporo do zaoferowania, a majowy weekend to dobry moment, by tam zajrzeć. Najważniejszą atrakcją jest Zamek, zabytkowa rezydencja historycznych rodów Górków i Działyńskich. Wiszący w Sali Jadalnej portret Teofili Działyńskiej w białej sukni, dał początek legendzie o Białej Damie – jednym z najsłynniejszych duchów w polskich zamkach. Zwiedzanie XIX-wiecznych wnętrz zamku to jedno, drugi obowiązkowy punkt to zwiedzanie jego ogrodu. W Arboretum Kórnickim na 30 hektarach można podziwiać jedną z najstarszych i najbogatszych w kraju kolekcji roślin drzewiastych, liczącą około 3000 roślin. Początek maja to czas początku kwitnienia magnolii, które rokrocznie przyciągają do kórnickiego grodu setki turystów.

Po wizycie w zamku warto przespacerować się promenadą nad jeziorem, ciągnącą się od Bnina po kórnicką plażę na Błoniach, na która prowadzi pieszy most łączący dwa brzegi jeziora. Idąc nią przechodzi się przez Prowent – miejsce narodzin polskiej noblistki Wisławy Szymborskiej, której setna rocznica urodzin przypada w tym roku. Uroczy pomnik-ławeczka z figurą poetki oraz kotem znajduje się przy promenadzie.

Majówka 2023. Czy wyjechać do Wrocławia?

Stolica Dolnego Śląska jawi się jako świetny kandydat na kilkudniowy wypad. Oczywistym kierunkiem będzie zwiedzanie Rynku we Wrocławiu oraz wąskich, urokliwych uliczek w jego bezpośrednim sąsiedztwie czy wieczorny spacer wzdłuż Fosy Miejskiej. Spragnieni kultury mogą połączyć zwiedzanie z doznaniami dla ducha i sprawdzić repertuar Narodowego Forum Muzyki, Opery Wrocławskiej czy kina Nowe Horyzonty, znajdujących się w odległości kilkuset metrów od siebie.

Warto wygospodarować kilka godzin i pójść w kierunku wschodnim, w bardziej muzealne klimaty. Panorama Racławicka, Muzeum Architektury, czy Muzeum Narodowe to adresy, które warto rozważyć. Punktem obowiązkowym jest również przylegający do Starego Miasta kompleks wysp: Słodowa, Tamka, Piasek, Młyńska, Bielarska, Daliowa oraz sąsiadujący Ostrów Tumski.

Ci, którzy lubią wyściubić nos poza ścisłe centrum, powinni udać się spacerem na okolone Odrą Śródmieście. Historyczne dzielnice Nadodrze i Ołbin, oprócz ciekawej, kamienicznej architektury, oferują wysyp knajpek, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie.

Perłą w śródmiejskiej koronie będzie natomiast Hala Stulecia i wszystko co dookoła - Pawilon Czterech Kopuł, Pergola, fontanna multimedialna, Ogród Japoński, a nieco dalej również Park Szczytnicki oraz - po drugiej stronie - słynne wrocławskie zoo.

Majówka 2023 w Toruniu i okolicach

Toruń to jedno z najchętniej odwiedzanych polskich miast przez turystów podczas majówki. Idealne na dwudniowy wypad. To miasto położone nad Wisłą, kojarzone z Mikołajem Kopernikiem i piernikami.

Będąc w Toruniu na pewno trzeba odwiedzić gotycką, toruńską starówkę, która jest wpisana na listę UNESCO. Stare Miasto to przede wszystkim klimatyczne kamienice, Dwór Artusa, ratusz, Dom Kopernika i oczywiście pomnik najbardziej znanego polskiego astronoma ulokowany w sercu miasta.

Na toruńskiej starówce nie brakuje również bogatej bazy hotelowo-gastronomicznej - restauracji, kawiarni, klubów i pubów. Prym pod tym kątem wiedzie najbardziej znana ulica starego miasta - Szeroka.

Majówka 2023 w Krakowie. Co trzeba zobaczyć?

Turyści przyjeżdżający do Krakowa pierwsze kroki kierują na Rynek, gdzie znajdują się między innymi zabytkowe Sukiennice, Kościół Mariacki, wieża ratuszowa oraz datowany na XI wiek kościół św. Wojciecha. Na uwagę zasługuje również Rynek Podziemny, czyli multimedialne muzeum mieszczące się pod sukiennicami. Stamtąd turyści mogą przez Planty udać się na Wawel. Muzeum oferuje kilkanaście stałych i czasowych ekspozycji oraz tras zwiedzania. Nad Wisłą na zwiedzających czeka Smok Wawelski, którego jamę również można zwiedzić, jeśli pogoda na to pozwala.

Ci, którzy chcą uniknąć zgiełku ścisłego centrum Krakowa mogą udać się na Kazimierz lub do mieszczącego się po drugiej stronie Wisły Podgórza. Tam na zwiedzających czekają między innymi zabytkowe kamienice i kościoły, a także liczne klimatyczne kafejki i restauracje. Po zmroku wyjątkowo imponująco prezentuje się kościół św. Józefa przy Rynku Podgórskim. Turyści chcący jeszcze bardziej oddalić się od centrum mają do wyboru krakowskie zalewy, między innymi malowniczy Zakrzówek oraz Zalew Nowohucki. Duże zainteresowanie odwiedzających Nową Hutę budzi trasa turystyczna przez schrony przeciwlotnicze.

Atrakcji nie brakuje też w bezpośrednim sąsiedztwie Krakowa. Godne uwagi jest między innymi opactwo benedyktynów w Tyńcu, będące najstarszym z istniejących klasztorów w Polsce. Miłośnikom spacerów spodobają się podkrakowskie dolinki, czyli park krajobrazowy będący częścią Jury Krakowsko-Częstochowskiej, położony na północny zachód od miasta. Zwiedzać je można zarówno pieszo, jak i rowerem, a do części z nich dojechać można autobusem. 38 kilometrów od Krakowa mieści się natomiast malowniczo położona wieś Lanckorona, z ruinami średniowiecznego zamku i zabytkową zabudową rynku.

Majówka 2023 w Bieszczadach

Bieszczady od lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem turystów. Wiele osób to właśnie ten zakątek Polski wybiera na majówkę. A jak Bieszczady - to i połoniny. Od lat największą popularnością wśród turystów cieszy się Tarnica - najwyższy szczyt polskich Bieszczadów, oraz Połonina Wetlińska, gdzie na turystów czeka także przebudowany - niegdyś kultowy - schron Chatka Puchatka. Jak przekazało w komunikacie kierownictwo Bieszczadzkiego Parku Narodowego, wszystkie szlaki i ścieżki przyrodnicze są czynne.

Miłośnicy pięknych widoków powinni też odwiedzić Muczne, gdzie na szczycie Jeleniowatego powstała wieża widokowa. Przy dobrej pogodzie rozpościerają się z niej piękne widoki na Bieszczady. Warto też zobaczyć Jeziorka Duszatyńskie, odwiedzić zagrodę pokazową żubrów w Mucznem oraz torfowisko w Tarnawie.

Od niedawna bieszczadzkie krajobrazy można także oglądać z wagonika kolejki gondolowej, która powstała w Solinie. Trasa o długości półtora kilometra wiedzie wzdłuż najdłuższej i najwyższej w Polsce zapory wodnej. Spacer deptakiem po zaporze to dla wielu turystów nieodłączny element wypoczynku w Bieszczadach. Chętni mogą także zwiedzić wnętrze tego architektonicznego kolosa.

Do jednej z największych atrakcji turystycznych w Bieszczadach bez wątpienia należy także przejażdżka Bieszczadzką Kolejką Leśną. Popularna wąskotorówka, która przed laty służyła do przewozu drewna, od ponad dwóch dekad wozi turystów.

Amatorzy aktywnego wypoczynku powinni udać się do Uherzec Mineralnych i spróbować przejażdżki Bieszczadzkimi Drezynami Rowerowymi. Po sąsiedzku w Bieszczadzkiej Szkole Rzemiosła można pod okiem wykwalifikowanych instruktorów poznać tajniki kaligrafii i własnoręcznie upiec proziaki - sodowe placki, z których słynie Podkarpacie.

Majówka 2023 na Podlasiu

Na majówkę można się też udać na Podlasie i do Białegostoku. Wyprawę warto zacząć od odwiedzenia stolicy województwa, której głównym punktem wycieczek jest Pałac Branickich. Szczególnie ciekawe są pałacowe podziemia, które można zwiedzać po uprzedniej rezerwacji złożonej w, mieszczącym się w pałacu, Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB pod numerem 85 748 54 67 lub 85 748 54 05. Podczas weekendu majowego piwnice można zwiedzać w sobotę (29 kwietnia), niedzielę (30 kwietnia) oraz wtorek (2 maja).

Z Białegostoku można udać się do Supraśla, gdzie można pospacerować po bulwarach czy też odwiedzić Muzeum Ikon (będzie otwarte przez cały weekend majowy oprócz 1 maja). Takie same dni otwarcia będzie miało również Muzeum w Tykocinie, które mieści się w budynku jednej z najstarszych synagog w Polsce. Warto udać się również do Kruszynian i Bohonik, gdzie zachowały się meczety i mizary, które zostały uznane za Pomniki Historii. Na miłośników przyrody czeka zaś Arboretum w Kopnej Górze i Silvarium w Poczopku oraz znajdujący się na terenie Puszczy Białowieskiej Rezerwat Pokazowy Żubrów.

Puszcza Białowieska

