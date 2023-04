Majówka na Pomorzu. Gdzie warto wybrać się w okolicach Trójmiasta?

Trójmiasto to jeden z najczęściej wybieranych majówkowych kierunków. Warto pomyśleć jednak o tym, że poza aglomeracją także czeka na nas wiele urokliwych miejsc, które będą idealne na spędzenie długiego majówkowego weekendu. Podpowiadamy, gdzie można się wybrać na majówkową wycieczkę w okolicach Trójmiasta.

Turyści, jak i miejscowi, chociaż na jeden dzień powinni opuścić Trójmiasto i zwiedzić inne pomorskie miejscowości, ponieważ województwo oferuje wiele interesujących miejsc wartych poznania. W okolicach Trójmiasta znajdują się malownicze plaże, wspaniałe lasy, jeziora i rezerwaty przyrody, a także wiele zabytkowych miast i miasteczek z bogatą historią. Zwiedzając te miejsca, można poczuć prawdziwy klimat Pomorza, poznać jego kulturę i tradycje oraz cieszyć się pięknymi krajobrazami.

Majówka 2023 w okolicach Trójmiasta. Kaszubski skansen

Skansen we Wdzydzach Kiszewskich, który powstał w 1906 roku, był pierwszym polskim muzeum na wolnym powietrzu. Zwiedzający skansen mogą podziwiać bogactwo dawnej architektury drewnianej Pomorza wraz z całym ich wyposażeniem: chałupy, dwory, szkołę, wiatraki, kościoły, karczmy, budynki gospodarcze i warsztaty rzemieślnicze. W zagrodach prezentowane są: metody ucierania tabaki i mielenia zboża, pranie, maglowanie, krawiectwo, tkactwo, praca kowala, kołodzieja i robotnika leśnego. Muzeum proponuje różnorodne warsztaty i pokazy, zarówno dla zwiedzających indywidualnie jak i dla grup. Ogromny obszar parku etnograficznego – 22 ha – pozwala odpocząć wśród otaczających budynki ogrodów, sadów, pól i zagajników.

Zwiedzanie trwa ok. 3 godziny. W cenie biletu (22 lub 16 zł) zwiedzający otrzymuje miejsce parkingowe oraz ulotkę z mapką do samodzielnego zwiedzania. W maju i czerwcu skansen otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16, natomiast w weekendy od 10 do 18.

Majówka 2023 w okolicach Trójmiasta. Fokarium w Helu

Helskie fokarium nie jest typowym obiektem turystycznym, bo jego celem jest ochrona fok. Pieniądze pochodzące ze sprzedaży biletów mają pokrywać koszty utrzymania tego miejsca. Celem powstania Fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego jest odtworzenie kolonii foki szarej w akwenie południowego Bałtyku.

Inspiracją do założenia tego miejsca była foka Balbin, która została dostarczona do placówki na rehabilitację. Jej powrót do zdrowia stał się motywacją do otwarcia Fokarium w 1999 roku. Leczone w Helu foki po powrocie do sił wracają do życia na wolności, podobnie jak te zwierzęta, które przychodzą w placówce na świat. Są one potem objęte obserwacją i badaniami naukowymi.

Placówka jest czynna codziennie w godzinach 10-16. Planując wycieczkę warto uwzględnić godziny karmienia zwierząt (godz. 11 i 14) – wtedy można najłatwiej zaobserwować każdą z fok, popatrzeć chwilę na ich zabawę z opiekunami. Bilety w cenie 15 i 10 zł dostępne są w biletomatach przed wejściem.

Fokarium znajduje się blisko stacji PKP w Helu więc dodatkową atrakcją może być przyjazd do miasta pociągiem. Od końca kwietnia na Hel możemy dostać się również za pomocą tramwaju wodnego. Do samego Fokarium prowadzi też trasa rowerowa przez Półwysep Helski.

Majówka 2023 w okolicach Trójmiasta. Strusia Farma

Warto odbić 10 km od Wejherowa, żeby zwiedzić Strusią Farmę w Kniewie, gdzie można zobaczyć hodowlę największego ptaka na Ziemi – strusia afrykańskiego. To atrakcja przeznaczona dla każdego, a w szczególności dla rodzin z dziećmi. Strusia farma oferuje wycieczki z przewodnikiem, karmienie zwierząt, konkursy, przejazdy bryczką oraz degustację strusiego jaja. Nie jest tanie, za to jedno wystarczy na jajecznicę dla 25 osób.

Oprócz strusi na farmie można spotkać także lamy, emu, kozy, króliki, osły, owce, kaczki, kury, gęsi, indyki i konia. Zwierzęta można nie tylko podziwiać, ale też nakarmić i pogłaskać. W maju farma otwarta jest przez siedem dni w tygodniu, w godz. 10-17, a bilet wstępu kosztuje 14 zł dla dorosłych i 10 zł dla dzieci i młodzieży.

Majówka 2023 w okolicach Trójmiasta. Najstarszy dendrologiczny ogród w Polsce

Arboretum Wirty to najstarszy w Polsce leśny ogród dendrologiczny. Został założony w 1875 r. przez nadleśniczego Adama Putricha na fali panującej wtedy w Europie mody na zadrzewienie gatunkami z innych stref klimatycznych. Ogród jest zlokalizowany w okolicach Starogardu Gdańskiego, na terenie gminy Zblewo. Składa się z dwóch części - parkowej i leśnej, w których znajdziemy w sumie 830 gatunków i odmian drzew oraz krzewów. Obejrzymy tam też jedyny w Polsce okaz orzecha pośredniego. Szczególnie urokliwym miejscem w części parkowej arboretum jest ogród skalny otaczający niewielki staw.

Do wyboru są cztery trasy zwiedzania, które zajmą od 30 do 60 minut. Obiekt czynny jest od godz. 9 do 20. Bilet normalny kosztuje 5 zł, a ulgowy 2 zł.

Majówka 2023 w okolicach Trójmiasta. Zamek krzyżacki w Malborku

XIII-wieczny zamek krzyżacki, który znajduje się w Malborku, to jedno z takich miejsc, które trzeba zobaczyć przynajmniej raz w życiu! Budowla ta jest największym gotyckim zespołem zamkowym na świecie, o powierzchni około 21 hektarów, arcydziełem architektury obronnej i rezydencjonalnej późnego średniowiecza. W 1997 roku została wpisana na prestiżową listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Wśród licznych kolekcji zgromadzonych na zamku w Malborku zwiedzający mogą obejrzeć zbiory archeologiczne pochodzące z wykopalisk, kolekcje militariów, malarstwa, rzeźb, ceramiki, witraży czy bursztynu. W Muzeum Zamkowym znajduje się ponad 700 okazów bursztynu, bogate zbiory dokumentacji historycznej (pocztówki, mapy), ponad 21 tys. ekslibrisów współczesnych i ryciny (wśród nich znajduje się odwzorowana przez Jana Matejkę bitwa pod Grunwaldem).

W trakcie majówki zwiedzanie zamku możliwe jest w godzinach 9-19, przy czym ostatnie wejście możliwe jest o godzinie 17. Bilety wstępu z audioprzewodnikiem lub przewodnikiem od 1 maja będą kosztować 80 zł (bilet pełnopłatny) i 60 zł (bilet ulgowy). Dzieci do lat 7 wstęp bezpłatny.

Majówka 2023 w okolicach Trójmiasta. Zamek w Gniewie

Nie tylko budowla w Malborku, ale także zamek w Gniewie, może być nie lada gratką dla odwiedzających. Zamek krzyżacki w Gniewie to dawna twierdza Zakonu Krzyżackiego wybudowana w średniowieczu, która do dzisiaj zachowała swój gotycki charakter. Jego budowę rozpoczęto pod koniec XII wieku. W 1466 roku, na mocy pokoju toruńskiego, zamek przeszedł w ręce polskie i stał się siedzibą starostów

Po pierwszym rozbiorze budynek trafił do Prus. Po I Wojnie Światowej, w 1920 roku Gniew wrócił do władz polskich. Zamek został poważnie zniszczony w pożarze, a po rozpoczęciu II Wojny Światowej, niemieckie władze okupacyjne urządziły na terenie zamku więzienie dla Polaków. Po II wojnie światowej zamek gniewski odbudowano, obecnie mieści się tam hotel i restauracja. Mimo to wciąż można go zwiedzać, jednak tylko pod okiem przewodnika.

Zwiedzanie zamku od 29 kwietnia do 3 maja odbywa się w godzinach: 10:00, 11:00, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 15:00, 16:00. Bilety w cenie 25 i 18 do nabycia w muzeum - Dom Bramny.

Majówka 2023 w okolicach Trójmiasta. "Ruchome piaski" w Łebie

Wydmy na terenie Słowińskiego Parku Narodowego to największy w Europie pas ruchomych wydm. Mogą osiągnąć wysokość nawet kilkudziesięciu metrów. Pod wpływem wiatru przemieszczający się piasek powoduje, że wydmy "wędrują" na wschód z prędkością kilku metrów rocznie, zasypując napotkanie lasy. Udając się na majówkę na Pomorze warto znaleźć czas, aby je zobaczyć na własne oczy.

Najbardziej znaną z wydm znajdujących się w okolicach Łeby jest Wydma Łącka. Jej nazwa pochodzi od wsi Łączka, która została zasypana przez tę wydmę ok. 300 lat temu. Jej wysokość dochodzi do 42 m n.p.m., a najwyższy jej punkt nazywany jest Górą Łącką. Rozpościera się z niego panorama o wyjątkowej urodzie. Obejmuje swym zasięgiem Morze Bałtyckie, Jezioro Łebsko, Rowokół, a także pozostały obszar ruchomych wydm.

Szlak na ruchome wydmy koło Łeby rozpoczyna się we wsi Rąbka leżącej ok. 2 kilometry na zachód od Łeby. Można się do niego wygodnie dostać samochodem, meleksem bądź rowerem. Dla turystów udostępniony jest niewielki fragment Wydmy Łąckiej, który jest wygrodzony specjalnymi sznurami. Ich przekraczanie, a także poruszanie się po nieoznakowanych ścieżkach jest surowo zabronione. Jednorazowy wstęp do Słowińskiego Parku Narodowego to koszt 8 i 4 zł.

Majówka 2023 w okolicach Trójmiasta. Wieża widokowa na Wieżycy

Wieża widokowa na Wieżycy została wzniesiona w 1997 roku i jest już piątą wieżą w tym miejscu. Aby dotrzeć na szczyt 35-metrowej budowli musimy pokonać aż 182 stopnie. Atrakcje Kaszub są z niej widoczne jak na dłoni. Niesamowite widoki na jeziora i wzgórza porośnięte gęstą roślinnością, typową dla tego regionu oferują aktywny wypoczynek na łonie natury.

Wieża Widokowa w Wieżycy jest czynna codziennie od godziny 9 do 20. Cennik: dzieci do 6 lat za darmo, młodzież do 16 lat - 7 złotych, powyżej 16 lat - 10 złotych. Autem dojedziemy bardzo blisko wieży, z parkingu dzieli nas od niej krótki spacer leśną ścieżką. Warto dodać, że zimą okolice Wieżycy są popularnym miejscem do uprawiania narciarstwa – znajduje się tutaj sztucznie naśnieżany stok z wyciągiem.

Majówka 2023 w okolicach Trójmiasta. Bunkry Blüchera

Bunkry Blüchera to kompleks fortyfikacji, powstałych w latach 30. ubiegłego wieku. Znajduje się niedaleko wejścia do portu w Ustce - przy zachodnim falochronie. Współcześnie bunkry pełnią funkcję muzeum i są wykorzystywane do propagowania historii II wojny światowej.

Każde pomieszczenie ma swoją tajemnicę i atrakcję. Szczególnie ciekawie przedstawia się wirtualna przymierzalnia, gdzie każdy może przebrać się w dowolny wojskowy strój z czasów II wojny światowej i zrobić sobie pamiątkową fotografię. Salę mocnych wrażeń z przestrzennymi głośnymi efektami dźwiękowymi np: symulacją ataku bombowego i budzącymi dreszcze filmami o tematyce wojennej wielu zapamięta na długo.

Ceny biletów dla osób chcących zwiedzać bunkry bez przewodnika to 19 i 16 zł. Koszt zwiedzania terenu wraz z przewodnikiem wzrasta o 10 zł.

Majówka 2023 w okolicach Trójmiasta. Kamienne kręgi w Odrach

Nazywane polskim Stonehenge przyciągają co roku żądnych tajemnic turystów. Początki Rezerwatu "Kamienne Kręgi" sięgają roku 1958, natomiast same kręgi pochodzą z okresu wpływów rzymskich. Są to największe kręgi kamienne w Polsce, a drugie pod względem wielkości w Europie.

Prace archeologiczne na terenie Pomorskiego wykazały, że niegdyś żyli tu pradawni Skandynawowie z plemienia Gotów, którzy pozostawili po sobie spuściznę w postaci kamiennych kręgów. Kamienie to nie jedyne pozostałości po tamtejszej ludności, oprócz nich znajdują się tu kurhany, cmentarz, a także artefakty archeologiczne. Są to miejsca nietuzinkowe, a niektórzy nawet twierdzą, że posiadają wyjątkową moc.

