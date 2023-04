Majówka 2023 nad morzem. Najciekawsze miejsca na długi majowy weekend

Majówka nad morzem to bardzo dobry pomysł na tegoroczny długi, majowy weekend. Oczywiście pod warunkiem, że pogoda będzie łaskawa. Jakie są najciekawsze miejsca i gdzie warto się wybrać na Wybrzeżu? Podpowiadamy.

Kilkudniowy wyjazd na majówkę nad polskie morze to świetna okazja do tego, by odpocząć, a przy okazji zobaczyć wiele ciekawych miejsc. W tym roku majowy weekend może być naprawdę długi. Jeśli ktoś go dobrze sobie zaplanował, to będzie mógł się cieszyć nawet z dziewięciu wolnych dni. A to doskonała okazja do tego, by pojechać nad morze. Nasz redakcyjny przewodnik po najciekawszych miejscach Pomorza rozpoczynamy od Pomorza Zachodniego.

Majówka 2023 nad morzem. Atrakcje w Międzyzdrojach

Międzyzdroje to ośrodek turystyczny i wypoczynkowy położony nad Morzem Bałtyckim na wyspie Wolin w województwie zachodniopomorskim. Miasto może się pochwalić wieloma walorami przyrodniczymi. Znajdują się tu między innymi dwa kąpieliska nadmorskie, piaszczyste plaże, wzniesienia w Paśmie Wolińskim. Blisko stąd do Wolińskiego Parku Narodowego.

Międzyzdroje kuszą ponadto licznymi atrakcjami turystyczni z promenadą gwiazd na czele. Oprócz tego warto wspomnieć o molo o długości 395 metrów, gabinecie figur woskowych czy oceanarium. Warto również wspomnieć o atrakcjach w Wolińskim Parku Narodowym, gdzie znajduje się zagroda pokazowa żubrów i muzeum przyrodnicze.

Molo w Międzyzdrojach archiwum TVN24

Turyści, którzy przyjadą w majówkę do Międzyzdrojów, nie będą mogli na pewno narzekać na bazę gastronomiczno-hotelową. W mieście jest kilkanaście hoteli, pensjonaty, zakład uzdrowiskowy czy ośrodki wczasowe. Każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie.

Majówka 2023 w Rewalu i okolicach

Rewal to niewielka miejscowość wypoczynkowa z kąpieliskiem morskim i przystanią morską położona nad Morzem Bałtyckim w powiecie gryfickim w województwie zachodniopomorskim.

Rewal szczególnie latem ściąga tłumy turystów, którzy spragnieni morskich kąpieli, zażywają orzeźwienia w Bałtyku. Nie oznacza to jednak, że w majowy weekend nie można skorzystać z piaszczystych plaż i pospacerować sobie. W Rewalu znajduje się także taras widokowy przy ul. Parkowej, z którego rozciąga się piękny widok na Morze Bałtyckie, oraz Park Wieloryba z replikami wielu gatunków zwierząt, żyjących w różnych wodach całego świata.

Rewal tvn24

Będąc w Rewalu, warto również odwiedzić pobliskie Pobierowo, Pustkowo, Niechorze, Pogorzelicę czy Trzęsacz, gdzie nie brakuje przepięknych i szerokich plaż.

Majówka 2023 nad morzem. Kołobrzeg i okolice

Kołobrzeg to kolejna niezwykle ciekawa miejscowość na naszym majówkowym szlaku, którą warto odwiedzić w majowy weekend. Kołobrzeg leży w województwie zachodniopomorskim przy drodze krajowej nr 11 i drodze ekspresowej nr S6. Jest uzdrowiskiem z trzema letnimi kąpieliskami morskimi.

W Kołobrzegu na pewno nie będziemy się nudzić. Turystycznych atrakcji tu nie brakuje. Na pierwszy plan wysuwa się rozciągający się wzdłuż Morza Bałtyckiego piękny bulwar, przy którym aż roi się od restauracji czy kawiarni. W Kołobrzegu znajduje się też latarnia morska, na którą warto wejść.

Molo w Kołobrzegu Molo w Kołobrzegu Shutterstock

W sąsiedztwie Kołobrzegu leżą mniejsze, ale równie urokliwe miejscowości jak Mrzeżyno, Dźwirzyno czy Ustronie Morskie. Do tego ostatniego można dojechać rowerem. Na trasie Kołobrzeg-Ustronie Morskie, wzdłuż Morza Bałtyckiego, znajduje się malowniczo położona ścieżka rowerowa.

Z Pomorza Zachodniego przesuwamy się w kierunku Pomorza. Sprawdzimy, jakie atrakcje turystyczne czekają na turystów m.in. w Ustce, Łebie, Władysławowie, na Półwyspie Helskim czy w Trójmieście.

Majówka 2023 w Ustce

Ustka to miejscowość położona nad Morzem Bałtyckim w województwie pomorskim, w powiecie słupskim. Bardzo chętnie odwiedzana przez turystów ze względu na bliskość morza oraz bogatą bazę hotelowo-gastronomiczną. W mieście znajduje się sporo hoteli, pensjonatów, a także restauracji i tawern.

Ustka pełna atrakcji turystycznych tvnmeteo.pl

Wśród usteckich atrakcji turystycznych na pierwszy plan wysuwają się: stare miasto, latarnia morska, nadmorska promenada czy port oraz molo. Ponadto w Ustce znajdują się dwa kąpieliska morskie. W trakcie majowego weekendu będzie zatem okazja do tego, by pospacerować brzegiem Bałtyku.

Majówka 2023 w Łebie

Łeba to kolejne nadmorskie miasto warte odwiedzenia podczas majówki. I to z kilku powodów. Położenie geograficzno-przyrodnicze Łeby sprawia, że chce się tu przyjechać. Miasto jest położone na Wybrzeżu Słowińskim. To właśnie w okolicach Łeby można podziwiać wydmy ruchome, które znajdują na terenie Słowińskiego Parku Narodowego.

Plaża w Łebie TVN24

Co ważne z punktu widzenia turysty odwiedzającego Łebę, można tu również dobrze zjeść. W mieście nie brakuje restauracji i tawern, również tych serwujących lokalne przysmaki.

W Łebie znajdują się trzy letnie kąpieliska morskie.

Majówka nad morzem - Dębki, Karwia, Jastrzębia Góra

Jadąc z Łeby na wschód, dojedziemy do Dębek - małej osady położonej nad Morzem Bałtyckim, która, jak się okazuje, jest popularnym miejscem turystycznym. Przez Dębki prowadzą trzy szlaki: pieszy, rowerowy i konny.

Niewielką, nadmorską miejscowością letniskową położoną niedaleko Dębek jest Karwia, która może pochwalić się szeroką plażą o długości 3 kilometrów. Znajdują się tu dwa letnie kąpieliska.

Karwia Kontakt Meteo/ptaszyna

Będąc już w Karwii, warto także odwiedzić Jastrzębią Górę. Ta położona nad Morzem Bałtyckim wieś i zarazem najbardziej wysunięta na północ miejscowość w Polsce ma sporo do zaoferowania dla turystów. W Jastrzębiej Górze znajdują się trzy letnie kąpieliska, wąwóz Lisi Jar z obeliskiem ku czci króla Zygmunta III Wazy, pomnik "Gwiazdy Północy" - najdalej wysuniętego na północ punktu w kraju czy dom do góry nogami.

Majówka 2023 we Władysławowie

Władysławowo to jedna z najpopularniejszych miejscowości turystycznych w kraju. Szczególnie chętnie odwiedzane latem ze względu na dużą liczbę kąpielisk - jest ich aż pięć. Jednak odwiedzając to miasto położone nad Morzem Bałtyckim w powiecie puckim w majówkę, również nie powinniśmy się zawieść.

To, co wyróżnia to miejsce, to przede wszystkim urokliwe położenie oraz niezliczona liczba atrakcji, zarówno dla dorosłych jak i dzieci. Wystarczy choćby wspomnieć o porcie we Władysławowie. Jest jednym z najważniejszych portów rybackich na Bałtyku pod względem ilości wyładowywanej ryby, liczby obsługiwanych kutrów rybackich i wyposażenia. Oprócz wypełniania swych podstawowych funkcji (przetwórstwo ryb, fabryka lodu i mączki rybnej, stocznia remontowa) chętnie gości turystów.

Władysławowo Shutterstock

W popularnym "Władku" znajduje się również Aleja Gwiazd Sportu. Obecnie promenada mieści 36 mosiężnych gwiazd wmurowanych w granitowych płytach, na których wygrawerowane są nazwiska sławnych polskich sportowców. Co poza tym? W mieście jest ponadto muzeum figur woskowych, park rozrywki ocean park czy motylarnia.

Na turystów czeka dobrze rozwinięta baza gastronomiczno-hotelowa. Noclegi warto jednak zarezerwować z wyprzedzeniem.

Majówka 2023 na Półwyspie Helskim. Jakie atrakcje?

Na początek Jastarnia, która jest niewielkim miastem położonym na Półwyspie Helskim. Z atrakcji, które warto polecić na majowy weekend, to na pewno eleganckie molo spacerowe. Zbudowane jest na przedłużeniu ulicy Stelmaszczyka, która jest sercem turystycznym miasta i zarazem jego główną ulicą. Przy molo znajdują się liczne punkty gastronomiczne. Jastarnia posiada również własny port.

Hel to miejsce doskonale znane polskiemu turyście. Miasto jest położone nad Morzem Bałtyckim na cyplu Mierzei Helskiej. Leży w powiecie puckim. To ośrodek turystyczny i kąpielisko nadmorskie, ośrodek rybołówstwa, garnizon Marynarki Wojennej z portem wojennym.

Hel TVN24

Główne atrakcje Helu to piaszczyste plaże, Muzeum Rybołówstwa Morskiego z wieżą widokową, zabytkowe chaty kaszubskie, fokarium, latarnia morska, port morski oraz Muzeum Obrony Wybrzeża. Najwięcej turystów można jednak spotkać na nadmorskim bulwarze, gdzie znajdują się różnego rodzaju punkty gastronomiczne.

Na Mierzei Helskiej znajdują się czyste i szerokie plaże, przepiękne lasy oraz duże wydmy. To idealny wybór dla osób, które cenią sobie zarówno ciszę i spokój w maju, ale i aktywny wypoczynek.

Majówka 2023 w Trójmieście. Co warto zobaczyć?

Gdańsk to niesamowicie piękne miasto co roku odwiedzane przez rzesze turystów podczas majowego weekendu. Należy się spodziewać, że i teraz będzie podobnie. Nie ma się czemu dziwić, bo to miasto, które słynie z przepięknego starego miasta i niderlandzkiego stylu. Położenie nad Motławą sprawia, że majowe spacery przy odpowiedniej pogodzie mogą stać się jeszcze bardziej kuszące. Gdańsk to miasto przepełnione historią i wieloma zabytkami. Trudno je wszystkie w tym miejscu opisać. Będąc już jednak w stolicy Pomorza, warto się wybrać na Westerplatte, pod bramę stoczni czy do Europejskiego Centrum Solidarności. Do tego oczywiście nie można zapomnieć o gdańskich plażach, które mogą posłużyć jako doskonałe miejsce na majówkowe spacery.

Gdynia może się za to pochwalić rozległymi, nadmorskimi terenami spacerowymi. W ich skład wchodzi Molo Południowe, które jest przedłużeniem Skweru Kościuszki, gdzie cumują jednostki muzealne, tj. ORP Błyskawica i żaglowiec Dar Pomorza. Warto też wspomnieć o Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego, który rozciąga się na długości ponad 1,5 km oraz piaszczystych plażach. W Gdyni funkcjonują cztery letnie kąpieliska.

Sopot Shutterstock

Sopot to istna perełka Trójmiasta. Pierwsze skojarzenie z tym miastem to molo, które jest najdłuższym deptakiem w Polsce. Ma około pół kilometra długości – część spacerowa ma 511,5 m, z czego 458 m wchodzi w głąb Zatoki Gdańskiej. To jedna z największych atrakcji Sopotu. Sopot kojarzy się również z Operą Leśną i festiwalami muzycznymi. Będąc tu, warto odwiedzić to kultowe miejsce. No i oczywiście rozrywkowy Monciak - bulwar im. Bohaterów Monte Cassino, na którym "dzieje się" cały dzień i całą noc. Sopot to także piękne, piaszczyste plaże, po których spacery są wręcz wskazane.

Majówka 2023 na Mierzei Wiślanej. Przekop to najnowsza atrakcja

Krynica Morska jest położona nad Morzem Bałtyckim na Mierzei Wiślanej między Zatoką Gdańską a Zalewem Wiślanym, przy drodze wojewódzkiej nr 501. To miejscowość turystyczna z portem morskim, czterema przystaniami morskimi i letnim kąpieliskiem.

Jantar, który znajduje się nieopodal Krynicy Morskiej, jest również miejscowością turystyczną, z dość dobrze rozwiniętą bazą noclegową oraz licznymi punktami gastronomicznymi. W Jantarze znajduje się kąpielisko morskie.

Przekop przez Mierzeję Wiślaną (zdjęcie z września 2021) mat.pras. NDI

Jedną z ciekawszych atrakcji tego regionu jest na pewno kanał przez Mierzeję Wiślaną, którego głównym celem jest skrócenie, pogłębienie i uproszczenie morskiego szlaku na Morze Bałtyckie. Otwarcie kanału nastąpiło 17 września 2022 roku. Przekop Mierzei Wiślanej został zlokalizowany na wysokości dawnej osady Nowy Świat w gminie Sztutowo, która znajduje się za miejscowością Kąty Rybackie w kierunku Krynicy Morskiej.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mm/tok

Źródło: tvn24.pl