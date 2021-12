Po służbie zauważyła auto jadące "od krawężnika do krawężnika". Za kierownicą pijana kobieta, obok małe dziecko

Policjantka z Słupska (Pomorskie) po służbie zatrzymała pijaną kobietę, która jechała samochodem ze swoim trzyletnim dzieckiem. Teraz kobieta odpowie nie tylko za jazdę po alkoholu. Sprawa trafi również do sądu rodzinnego.

W minioną sobotę starsza aspirant Emilia Zielińska, na co dzień pracująca w Komendzie Miejskiej Policji w Słupsku, około godz. 21 w Luzinie (powiat wejherowski) zauważyła dziwnie jadący samochód. – Audi jechało od krawędzi do krawędzi – wyjaśnia młodsza aspirant Monika Sadurska z KMP w Słupsku.

Funkcjonariuszka, która jechała akurat w kierunku Gdyni, postanowiła sprawdzić, co jest przyczyną takiego stylu prowadzenia samochodu. – Trąbiąc i mrugając, policjantka dawała sygnały do zatrzymania się. Z powodu braku reakcji, wyprzedziła audi i w bezpieczny sposób przyblokowała kierującej dalszą jazdę – opowiada Sadurska.

Wydmuchała półtora promila

Za kierownicą siedziała 37-letnia kobieta, od której czuć było alkohol. W samochodzie siedziało także małe, trzyletnie dziecko. Policjantka odebrała kobiecie kluczyki do samochodu i powiadomiła oficera dyżurnego.

37-latka straciła prawo jazdy, a jej syn został przekazany pod opiekę rodziny. Ma usłyszeć zarzuty jazdy w stanie nietrzeźwości, za co grozi do dwóch lat więzienia. Sprawa zostanie skierowana także do sądu rodzinnego, który wyciągnie konsekwencje dotyczące sprawowania opieki nad dzieckiem pod wpływem alkoholu.