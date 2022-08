Młody daniel wpadł do studzienki, uratował go leśniczy

Pracownicy Nadleśnictwa Lutówko w województwie kujawsko-pomorskim pomogli młodemu danielowi, który wpadł do niezabezpieczonej studzienki melioracyjnej. Zwierzę zostało bezpiecznie przetransportowane do lasu. - Mamy nadzieję, że dalej będzie nawoływał, a łania do niego podejdzie i zaopiekuje się nim - mówi Łukasz Gwiździel, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Lutówko.

W poniedziałkowe popołudnie (8 sierpnia) strażnik leśny podczas rutynowego patrolu natknął się na uwięzionego w studzience melioracyjnej daniela.

- Strażnik usłyszał dźwięki na granicy polno-leśnej. Zauważył dorosłą łanię daniela, która stała na środku pola. Okazało się, że nawoływanie dobiegało z jednej ze studzienek melioracyjnych, w której znajdował się uwięziony młody daniel. Studzienka nie była do końca zabezpieczona, przez co zwierzę wpadło do środka - powiedział w rozmowie z portalem tvn24.pl Łukasz Gwiździel, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Lutówko.

Pomogli pracownicy nadleśnictwa

Z pomocą ruszyli pracownicy nadleśnictwa, po których zadzwonił strażnik. Jeden z leśników bez wahania wskoczył do studzienki i wyjął zwierzę.

- Kolega zadzwonił do lokalnego leśniczego, który po przybyciu na miejsce, nie zastanawiając się długo, wskoczył do środka, owinął młodego daniela w specjalne okrycie, by ten był spokojniejszy, i wyciągnął go - dodał Łukasz Gwiździel.

Leśnicy pomogli uwięzionemu danielowi Nadleśnictwo Lutówko

Zwierzę nie miało obrażeń. Całe i zdrowe powróciło na łono natury. - Zwierzę szamotało się, ale było widać, że jest silne i zdrowe. Sprawdziliśmy tylko czy nie ma większych obrażeń i tak owiniętego przetransportowaliśmy go do lasu - przyznał pan Łukasz.

I podkreślił na koniec: - Mamy nadzieję, że dalej będzie nawoływał, a łania do niego podejdzie i zaopiekuje się nim.

