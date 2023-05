Pożar zakładu produkującego trumny. W akcji 32 zastępy straży pożarnej

czytaj dalej

Kemal Kiricdaroglu, kandydat tureckiej opozycji, zabrał głos po niedzielnej drugiej turze wyborów prezydenckich. Uczynił to zanim jeszcze oficjalnie ogłoszono jego porażkę z Recepem Tayyipem Erdoganem. Kiricdaroglu stwierdził, że to były "najbardziej nieuczciwe wybory od lat", dodał też jednak, że pokazały, że w narodzie jest chęć zmiany "autorytarnych rządów". Zwrócił się do swoich zwolenników o to, by kontynuowali "walkę o demokrację".