Pięciolatek krzyczał, że siostra wypadła przez okno

Gen. Szymczyk: policjanci będą kontrolować osoby objęte kwarantanną

We wszystkich komendach wojewódzkich policji funkcjonują centra operacyjne, które są w bieżącym kontakcie z wojewódzkimi inspektorami sanitarnymi i codziennie do tych centrów operacyjnych będą trafiać wykazy osób objętych kwarantanną. Na tej podstawie te adresy zostaną przekazane do komend miejskich i powiatowych. Tam policjanci będą zadaniowani, aby co najmniej raz na dobę skontrolować miejsce pobytu osoby objętej kwarantanną - mówił komendant główny policji Jarosław Szymczyk.

