Łobez. Zarwana droga była przewidziana do przebudowy. Projekt jest gotowy

Droga wojewódzka na obrzeżach Łobza (woj. zachodniopomorskie), w której powstała wyrwa, ma być jak najszybciej odbudowana. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich ma już projekt, bo droga była już wcześniej przewidziana do przebudowy. Remont może potrwać kilka miesięcy.

W niedzielę przerwana została tama na stawach zalewowych na przedmieściach Łobza , która spowodowała podniesienie poziomu wody w rzece. Silny napór wody, która spiętrzyła się na nasypie drogi wojewódzkiej nr 151 doprowadził do jego przerwania na wysokości Świętoborzca - południowej dzielnicy Łobza - powodując ośmiometrową wyrwę.

Jak poinformował Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, droga na tym odcinku była przewidziana do przebudowy i jest już gotowy projekt. Obejmuje on też fragment zniszczonego przepustu. Nie wiadomo jednak jeszcze, w jakim trybie zostanie wyłoniony wykonawca.

- Nie może to być normalny tryb przetargowy, bo sprawa jest awaryjna, a wyłanianie wykonawcy trwa miesiącami. Tu trzeba będzie zastosować jakąś inna procedurę - podkreśla Anna Radziwonowicz, rzecznik Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

Wykorzystanie części projektu skróci czas przywrócenia drogi do użytkowania. Parametry przepustu mają zostać zmienione na wyższe. Jak podkreśla Radziwonowicz, w najgorszym scenariuszu remont potrwa pięć miesięcy. ZZDW liczy jednak, że uda się go przeprowadzić go szybciej.