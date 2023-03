Uczniowie znieważali na lekcji nauczycielkę. Swoje zachowanie transmitowali w internecie

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 6 marca, w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Lisewie Malborskim. O podstawówce zrobiło się głośno za sprawą relacji z lekcji, którą uczniowie udostępnili na TikToku.

O sprawie jako pierwsza poinformowała "Gazeta Malborska Powiśla". Do redakcji wpłynęło nagranie, na którym zostało zarejestrowane zachowanie uczniów szkoły w Lisewie Malborskim. "W poniedziałek w aplikacji TikTok natknąłem się na szokującą relację na żywo z lekcji matematyki uczniów szkoły podstawowej, podczas której uczniowie transmitowali skandaliczne zachowanie wobec nauczyciela podczas lekcji" - napisał do redakcji jej czytelnik.

Zaznaczył, że mając na uwadze dobro dzieci i nauczyciela, włączył nagrywanie ekranu, aby to zachowanie zgłosić odpowiednim służbom. Na filmiku słychać przekleństwa uczniów i obraźliwe słowa skierowane do nauczycielki prowadzącej lekcję.

Dzień po tym, jak nagranie rozniosło się po sieci, szkoła potwierdziła, że powstało ono na jej terenie. Jak tłumaczy dyrektor, to pierwszy tak rażący przypadek. "Nie była to klasa bezproblemowa, jednak do tej pory zachowania uczniów nie były tak rażące. Wcześniej na bieżąco działaliśmy na poziomie szkoły lub - kiedy była taka potrzeba - prosiliśmy o pomoc specjalistów" - mówi w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim".