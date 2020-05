"Jechał od lewej do prawej, musiałem coś wymyślić". Zatrzymał pijanego kierowcę i wezwał policję

Kierowca miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie 19.05| Pan Łukasz zauważył na drodze kierowcę samochodu ciężarowego, który jechał "wężykiem", jakby był pijany. - Wyprzedziłem go i wyhamowałem do zera. W międzyczasie poinformowałem policję. Podszedłem do kierowcy i powiedziałem, że niby uszkodził mojemu koledze ogrodzenie. Musiałem wymyślić coś na szybko, żeby nie odjechał - opowiada mężczyzna. Nagranie z jazdy otrzymaliśmy na Kontakt 24. Kontakt24