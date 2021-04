Nastolatka zginęła na torze motocrossowym. Prokurator: nikt nie widział momentu wypadku

Śledztwo prokuratury

Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że dziewczyna wyskoczyła na motocyklu z górki, straciła panowanie nad pojazdem i upadła. - Wszczęte zostało śledztwo z artykułu 155 Kodeksu karnego w zakresie nieumyślnego spowodowania śmierci. W trakcie najazdu dziewczyny na górkę na torze w tym miejscu nie było bezpośrednich świadków. Nikt nie widział momentu wypadku. Sprawę będą badali biegli. Przeanalizowane zostaną obrażenia, których doznała zawodniczka, a które doprowadziły do śmierci. Oczywiście zbadany zostanie również motocykl - powiedziała w poniedziałek Janina Wilińska, zastępca prokuratora rejonowego w Lipnie. Śledczy muszą ustalić, czy stan techniczny pojazdu mógł przyczynić się do wypadku. Sprawdzone zostanie także dokładnie ukształtowanie terenu. Prokuratura sprawdzi także dokumenty związane z homologacją toru. - Sekcja zwłok odbędzie się we wtorek - dodała Wilińska.

"Każdy minimalny błąd może skutkować drastycznymi konsekwencjami"

- Nie wiemy nic, możemy tylko się domyślać, co się wydarzyło. W tej chwili zarówno prokuratura, jak i policja ustalają przebieg zdarzenia. Z mojej wiedzy wynika, że nikt tego wypadku nie widział, przynajmniej z osób, które uczestniczyły w tym treningu. Być może był ktoś z zewnątrz, kto akurat przechodził, jeśli taka osoba jest, to oczywiście prosimy o informację, kontakt - mówi Paweł Grębowski, prezes stowarzyszenia MX Lipno.

Dodaje, że tor jest wymagający, ale spełnia warunki bezpieczeństwa. Jak mówi, czasami wystarczy drobny błąd, by doszło do tragedii.

- To jest wprost proporcjonalne do prędkości zawodnika. Jeśli ktoś jeździ amatorsko tak jak ja, to te upadki kończą się często jakimiś potłuczeniami, obiciami. Natomiast jak ktoś ten sport uprawia profesjonalnie, chociażby wspomniany Tomek Gollob, to wiadomo te prędkości są już na tyle duże, że każdy minimalny błąd może skutkować drastycznymi konsekwencjami - mówi Grębowski.