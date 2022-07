Odpady zakopane trzy metry pod ziemią. Policja sprawdza

czytaj dalej

Synoptycy IMGW ostrzegają przed upałem. Miejscami temperatura wzrosła w czwartek po południu do 37 stopni Celsjusza w cieniu. To wcale nie musi być wszystko, na co dziś stać pogodę - synoptycy nie wykluczali upałów o co najmniej stopień większych. Czerwone alerty, najwyższego stopnia, obowiązują w siedmiu województwach.