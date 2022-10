Zjechał z jezdni, dachował i uderzył w drzewo. 25-letnia pasażerka nie żyje, kierowca w szpitalu

czytaj dalej

Pracownik jednego z marketów w Łomży (Podlaskie) zwrócił uwagę na małe dziecko, które samo przyszło na zakupy. Wezwani na miejsce policjanci ustalili, gdzie chłopiec mieszka. Gdy go odprowadzali spotkali ojca trzylatka, który go szukał. Mężczyzna był pijany. Okazało się, że nie było go w mieszkaniu, kiedy dziecko wyszło do sklepu.