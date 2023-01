Wypadek śmigłowca w Leśnej Jani. Sprawą zajmą się śledczy z Gdańska

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku przejęła śledztwo w sprawie wypadku śmigłowca, do którego doszło w Leśnej Jani (woj. pomorskie). Prywatny śmigłowiec spadł na ziemię. Zginął 51-letni pilot. - Śledczy biorą pod uwagę czynnik ludzki, awarię maszyny bądź usterkę - poinformowała prokuratura.

Do wypadku helikoptera doszło we wtorek (10 stycznia) w okolicach Leśnej Jani w powiecie starogardzkim. Policjanci tego dnia otrzymali zgłoszenie o zaginięciu 51-letniego mieszkańca gminy Smętowo Graniczne, który ok. godz. 13 wystartował z terenu prywatnego zielono-czarnym helikopterem i odleciał w nieznanym kierunku.