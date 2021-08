Lech Wałęsa trafił do szpitala. "Ryzyko amputacji palców obu stóp"

Były prezydent Lech Wałęsa trafił do szpitala z powodu powikłań cukrzycowych. Jak poinformował nas jego asystent Marek Kaczmar, obecnie Wałęsa przechodzi leczenie. Nie wiadomo, jak długo będzie musiał pozostać w szpitalu.

We wtorek po godzinie 14 Lech Wałęsa sam poinformował w mediach społecznościowych, że znowu trafił do szpitala. Ostatnio w marcu informowaliśmy, że Wałęsa przeszedł w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku operację wymiany rozrusznika serca. Już wtedy przypominał, że jego rodzice zmarli w młodszym wieku, niż ma on teraz - były prezydent skończył 77 lat. Martwił się swoim zdrowiem.