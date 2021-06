Przejechał na czerwonym i potrącił trzyletnią dziewczynkę. "Tłumaczył, że oślepiło go słońce"

Kierowca samochodu ciężarowego potrącił trzyletnią dziewczynkę w Lęborku (Pomorskie). Mężczyzna miał tłumaczyć policjantom, że nie widział pieszych ani czerwonego światła, bo oślepiło go słońce. Dziecko trafiło do szpitala.

Do potrącenia doszło w poniedziałek na ulicy Kossaka w Lęborku. Służby zgłoszenie dostały o godzinie 10.20. - Kierujący samochodem ciężarowym marki renault, nie zatrzymał się przed przejściem dla pieszych i potrącił znajdującą się na nim trzyletnią dziewczynkę, która przechodziła przez ulicę wraz z mamą - przekazała asp. sztab. Magdalena Zielke z Komendy Powiatowej Policji w Lęborku. I dodała, że dziecko z obrażeniami ciała zostało przetransportowane do szpitala. Pierwsze zdjęcia z miejsca zdarzenia otrzymaliśmy na Kontakt24 .

"Tłumaczył, że oślepiło go słońce"

Teraz policja dokładnie wyjaśnia okoliczności tego, co się stało. - Niezależnie od wyniku postępowania przypominamy, że każdy kierujący, który zbliża się do przejścia dla pieszych zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności. Kierującemu za spowodowanie wypadku grozi do trzech lat więzienia - podsumowała Zielke.