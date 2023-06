Chłopiec wjechał na hulajnodze pod samochód. "Był rozkojarzony"

czytaj dalej

Na pokładzie Titana, łodzi podwodnej, której od kilku dni poszukiwano na Atlantyku, doszło do implozji - poinformowała w czwartek amerykańska straż przybrzeżna. Zginęło pięć osób, wszyscy, którzy znajdowali się na statku. Dale Mole, były lekarz US Navy, cytowany w piątek przez Sky News, ocenił, że osoby te zginęły prawdopodobnie natychmiast po implozji, dodając, że w ich sytuacji był to "najlepszy możliwy scenariusz".