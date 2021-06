"Z drugim nie miałem już siły, krzyczałem do brata". Pomogli tonącym mężczyznom

Do wody wskoczył młodszy z braci. - Popłynąłem po jednego, wypłynąłem z nim i dałem radę dopłynąć do pomostu, skąd go wciągnęli - opowiada Filip. - Jak skoczyłem po drugiego, to nie miałem już siły, żeby z nim wypłynąć. Krzyczałem do brata, żeby wskoczył i żeby mi pomógł z nim, bo nie daję rady - dodaje.